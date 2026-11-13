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Politică

Europenii vor o armată comună a UE, pe fondul amenințării Rusiei. România, țara cu cel mai mare nivel de susținere

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Europenii vor o armată comună a UE, pe fondul amenințării Rusiei. România, țara cu cel mai mare nivel de susținere
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Crearea unei armate a Uniunii Europene este susținută de majoritatea europenilor. România înregistrează cel mai ridicat nivel de susținere dintre cele 14 țări analizate, potrivit unui sondaj GLOBSEC. 82% dintre respondenții români susțin inițiativa.

Sursa: Mediafax Ro

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