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Politică

Europenii vor participa la următoarea rundă de negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. Anunțul făcut de Zelenski

m Scris de maria zărnescu
Europenii vor participa la următoarea rundă de negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. Anunțul făcut de Zelenski
Aosom
Europenii vor participa la următoarea rundă de negocieri pentru încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, a anunțat joi seara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o întâlnire la Dublin cu emisarii americani. Includerea reprezentanților europeni la masa tratativelor este prezentată drept o condiție esențială pentru un eventual acord de pace, relatează AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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