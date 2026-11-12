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Politică

F1: Hamilton îndeamnă Israelul să permită intrarea ajutoarelor în Gaza, după o vizită la Rafah (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
F1: Hamilton îndeamnă Israelul să permită intrarea ajutoarelor în Gaza, după o vizită la Rafah (Ecopolitic)
Aosom
Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton (Ferrari) a declarat miercuri că Israelul trebuie să permită (…)

Sursa: Ziar.com

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