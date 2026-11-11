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Politică

FALIMENT nu s-a gudurat degeaba pe lângă președinte! NICUȘOR DAN ÎI REZOLVĂ PROBLEMELE LUI TOMA? „FALIMENT” A GĂSIT DIN NOU DRUMUL SPRE PUTERE! DATORIILE PRIMĂRIILOR, NOTA DE PLATĂ A CONTRIBUABILILOR!

i Scris de iulian gavriluta
FALIMENT nu s-a gudurat degeaba pe lângă președinte! NICUȘOR DAN ÎI REZOLVĂ PROBLEMELE LUI TOMA? „FALIMENT” A GĂSIT DIN NOU DRUMUL SPRE PUTERE! DATORIILE PRIMĂRIILOR, NOTA DE PLATĂ A CONTRIBUABILILOR!
Aosom
Se pare că pentru Constantin Toma, primarul pe care l-am putea numi, fără prea multe explicații suplimentare, „Toma Faliment” (licență NEWS BUZĂU!), există întotdeauna o speranță: să se schimbe guvernul, să se schimbe majoritatea, să apară o ordonanță, să se găsească o facilitate financiară și, eventual, să mai fie cineva care să-i rezolve problemele (reamintim, […]

Sursa: News Buzau

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