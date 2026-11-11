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Politică

Familia Kennedy cere unui tribunal să oprească construirea arcului de triumf al lui Donald Trump

d Scris de daniela moise
Familia Kennedy cere unui tribunal să oprească construirea arcului de triumf al lui Donald Trump
Aosom
Familia Kennedy se alătură luptei în instanță împotriva proiectului lui Donald Trumpde construire a unui arc de triumf de 76 de metri în Washington, susținând că monumentul ar afecta vizibilitatea către mormintele familiei și ar compromite solemnitatea Cimitirului Național Arlington. Nouă membri ai familiei Kennedy au depus marți o moțiune la tribunalul federal din D.C., […]

Sursa: Gazeta De Sud

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