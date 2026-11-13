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Politică

Federalizarea Moldovei, o posibilă revendicare a Rusiei în negocierile de pace

i Scris de iulian budusan
Federalizarea Moldovei, o posibilă revendicare a Rusiei în negocierile de pace
Aosom
Rusia ar lua în calcul federalizarea Republicii Moldova, printr-un mecanism care să includă Transnistria și Găgăuzia, ca parte a unei eventuale înțelegeri mai ample privind securitatea europeană. Scenariul, dezvăluit de presa independentă rusă, readuce în discuție un plan controversat, respins de Chișinău în 2003.

Sursa: Realitatea

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