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Federația AGRO-STAR 2022: În spatele fiecărui leu plătit fermierilor se află munca și profesionalismul angajaților APIA!

e Scris de e-politic ro
Federația AGRO-STAR 2022: În spatele fiecărui leu plătit fermierilor se află munca și profesionalismul angajaților APIA!
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Federația AGRO-STAR 2022 salută eforturile profesionale ale salariaților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), care, prin implic

Sursa: Ziuanews.ro

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