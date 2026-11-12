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Politică

„Femeile ar trebui să aibă libertatea de a alege”. Ministrul Culturii vrea eliminarea mențiunii „colocvial” din DOOM pentru cuvântul „ministră”

ș Scris de ștefan borcea
„Femeile ar trebui să aibă libertatea de a alege”. Ministrul Culturii vrea eliminarea mențiunii „colocvial” din DOOM pentru cuvântul „ministră”
Aosom
Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a anunțat joi că va solicita Academiei Române eliminarea mențiunii „colocvial” din DOOM, în dreptul cuvântului „ministră”.

Sursa: Adevarul

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