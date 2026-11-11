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Politică

Femeile însărcinate au dreptul la însoțitor la naștere. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

a Scris de alexandra ionescu
Femeile însărcinate au dreptul la însoțitor la naștere. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
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Femeile însărcinate vor avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele pe parcursul travaliului și al nașterii, potrivit unei legi promulgate miercuri, 11 noiembrie, de președintele Nicușor Dan. Noile prevederi se aplică atât maternităților de stat, cât și celor private și aduc modificări Legii drepturilor pacientului.

Sursa: Realitatea

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