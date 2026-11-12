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Politică

Femeile însărcinate au dreptul la însoțitor pe toată durata travaliului și a nașterii. Nicușor Dan a promulgat legea

c Scris de claudia alionescu
Femeile însărcinate au dreptul la însoțitor pe toată durata travaliului și a nașterii. Nicușor Dan a promulgat legea
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Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoţită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, naşterii şi transferului intrainstituţional, conform unei legi promulgate, miercuri, de preşedintele Nicuşor Dan.

Sursa: Stirile Pro.tv

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