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Politică

Femeile însărcinate au dreptul să fie însoțite la naștere. Lege promulgată de Nicușor Dan

i Scris de iulia horovei
Femeile însărcinate au dreptul să fie însoțite la naștere. Lege promulgată de Nicușor Dan
Aosom
Femeile care urmează să devină mame vor putea să fie însoţite, la cerere, de o persoană aleasă de ele, pe tot parcursul travaliului, naşterii şi transferului intrainstituţional, potrivit unei legi promulgate, miercuri, d

Sursa: Dcnews

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