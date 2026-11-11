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Politică

Femeile însărcinate vor putea avea pe cineva alături în sala de naștere. Ce prevede noua lege promulgată de Nicușor Dan

a Scris de andreea dumitru
Femeile însărcinate vor putea avea pe cineva alături în sala de naștere. Ce prevede noua lege promulgată de Nicușor Dan
Aosom
Femeile care urmează să nască vor beneficia de un drept important în spitalele din România. Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri o lege prin care viitoarele mame pot solicita prezența unei persoane alese de ele în timpul travaliului și al nașterii. Prevederile sunt valabile atât în unitățil

Sursa: Click

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