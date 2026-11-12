Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 11 noiembrie 2026, legea care garantează femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite de o persoană aleasă de ele pe tot parcursul travaliului, al nașterii și al transferului între secțiile aceleiași unități medicale. Actul normativ modifică Legea drepturilor pacientului și introduce obligații suplimentare pentru maternitățile publice și private privind […] The post Femeile vor putea avea alături o persoană aleasă în timpul nașterii. Legea inițiată de senatoarea de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, a fost promulgată appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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