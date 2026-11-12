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Politică

Financial Times: Rusia și-a dublat exporturile de motorină după acordul Trump-Putin. Beneficiile pentru americani întârzie

v Scris de vlad dobrea
Financial Times: Rusia și-a dublat exporturile de motorină după acordul Trump-Putin. Beneficiile pentru americani întârzie
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În octombrie, Rusia a exportat 271.000 de barili de motorină pe zi - de două ori mai mult decât în septembrie (pe atunci cifra era de 135.000 de barili pe zi), relatează Financial Times, citând date de la compania de analiză Kpler.

Sursa: Stirile Pro.tv

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