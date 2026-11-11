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Politică

Florin Manole anunță că platforma pentru angajarea muncitorilor non-UE funcționează din nou: „Am promis că în 10 zile rezolvăm problema”

s Scris de silviu bucataru
Florin Manole anunță că platforma pentru angajarea muncitorilor non-UE funcționează din nou: „Am promis că în 10 zile rezolvăm problema”
Aosom
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri seară, într-o postare pe rețelele sociale, că platforma Work in Romania, prin intermediul căreia angajatorii pot face demersurile necesare pentru recrutarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, este din nou funcțională. Anunțul ministrului vine după ce mai multe funcționalități ale platformei au fost dezactivate în urma unei decizii a […]

Sursa: Gandul

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