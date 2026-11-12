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Politică

Florin Salam sare la CTP: "Ce-ai de faci așa? Nea Popescule, măi Gargamel, vezi-ți, fratele meu, de viața ta. Zici că ți-am luat vreo gagică!"

e Scris de e-politic ro
Florin Salam sare la CTP: "Ce-ai de faci așa? Nea Popescule, măi Gargamel, vezi-ți, fratele meu, de viața ta. Zici că ți-am luat vreo gagică!"
Aosom
Florin Salam i-a raspuns lui Cristian Tudor Popescu, dupa ce gazetarul a vorbit despre manelist in cadrul unui pod-cast, cu Mihai Bendeac, ambii invit

Sursa: Ziuanews.ro

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