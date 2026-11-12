 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Fost prefect al Clujului, Maria Forna, cere Guvernului să mărească alocațiile copiilor: „Cu 292 de lei, părinții nu mai cumpără aproape nimic pentru cei mici”

s Scris de sergiu tămaș(
Fost prefect al Clujului, Maria Forna, cere Guvernului să mărească alocațiile copiilor: „Cu 292 de lei, părinții nu mai cumpără aproape nimic pentru cei mici”
Aosom
Fost prefect al județului Cluj, liberala Maria Forna, a cerut Guvernului condus de Luca Niculescu să mărească alocațiile copiilor, deoarece toate cele necesare celor mici s-au scumpit, iar suma acordată în prezent nu acoperă costurile.

Sursa: Monitorul Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →