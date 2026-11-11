Peste 300 de copii, părinți și bunici au umplut astă-seară Biserica Evanghelică din Bistrița. Comunitatea germană din oraș a celebrat, ca în fiecare an, pe 11 noiembrie, generozitatea Sfântului Martin. The post FOTO/VIDEO – Sărbătoarea lampioanelor, la Bistrița: „De la Sfântul Martin învățăm să dăruim” appeared first on Bistrițeanul.ro.

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