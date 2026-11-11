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Politică

Fratele lui Viktor Orbán, arestat preventiv în dosarul de trafic de imigranți. Fostul premier acuză o răzbunare politică

d Scris de diana pană
Fratele lui Viktor Orbán, arestat preventiv în dosarul de trafic de imigranți. Fostul premier acuză o răzbunare politică
Aosom
Justiţia maghiară a dispus miercuri arestarea preventivă pe o perioadă de o lună a lui Aron Orbán, fratele fostului lider naţionalist maghiar Viktor Orbán, în cadrul unei anchete privind trafic de imigranţi.

Sursa: Stiri Pe Surse

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