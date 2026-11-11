Fratele lui Viktor Orbán, arestat preventiv în Ungaria pentru trafic de migranți. Fostul premier: „Ținta sunt eu!”

Un nou scandal lovește familia fostului premier al Ungariei, Viktor Orbán. Fratele său mai mic, Áron Orbán, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat de implicare într-o rețea de trafic de migranți. Decizia a fost luată miercuri, 11 noiembrie, de o instanță din Budapesta, în cadrul unei anchete care vizează patru persoane. Un alt suspect a ajuns, de asemenea, în arest preventiv, iar hotărârea judecătorilor nu este definitivă și poate fi contestată.

Distribuie: Facebook Instagram