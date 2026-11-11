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Politică

Fratele lui Viktor Orban, în arest preventiv. Dosar de trafic de migranţi: „Comisioane de recrutare” luate de la cetățeni vietnamezi

s Scris de sebastian eduard
Fratele lui Viktor Orban, în arest preventiv. Dosar de trafic de migranţi: „Comisioane de recrutare” luate de la cetățeni vietnamezi
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Justiţia ungară a ordonat miercuri plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a lui Aron Orban, fratele fostului premier naţionalist Viktor Orban, în cadrul unei anchete pentru trafic de migranţi, transmit AFP şi MTI.

Sursa: Digi24

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