Frica – noul mod de colonizare

„Firește, oamenii de rând nu vor război… Dar, la urma urmei, conducătorii țării sunt cei care hotărăsc politica, și este întotdeauna un lucru simplu să tragi poporul după tine, fie că e vorba de o democrație, de o dictatură fascistă, de un parlament sau de o dictatură comunistă… Cu sau fără drept de vot, poporul […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗