 Sari la conținut
M
Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

G. Simion, despre declarațiile liderei AfD privind românii care „jefuiesc sistemul social” din Germania: Eu consider că nu ne-a jignit

ș Scris de ștefana radu
G. Simion, despre declarațiile liderei AfD privind românii care „jefuiesc sistemul social” din Germania: Eu consider că nu ne-a jignit
Aosom
George Simion a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că nu consideră că declarațiile șefei AfD, Alice Weidel, care a spus că tot mai mulți imigranți din România „jefuiesc sistemul social” din Germania, au fost jignitoare. Liderul AUR consideră că politicienii AfD nu au de ce să prezinte scuze, subliniind că au existat „nuanțe” în declarații.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech