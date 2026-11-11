G. Simion, despre declarațiile liderei AfD privind românii care „jefuiesc sistemul social” din Germania: Eu consider că nu ne-a jignit

George Simion a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că nu consideră că declarațiile șefei AfD, Alice Weidel, care a spus că tot mai mulți imigranți din România „jefuiesc sistemul social” din Germania, au fost jignitoare. Liderul AUR consideră că politicienii AfD nu au de ce să prezinte scuze, subliniind că au existat „nuanțe” în declarații.

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