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Politică

Gabriel Oprea: Romania nu poate fi apărată cu promisiuni ! Prezența militară americană la Marea Neagră trebuie consolidată prin decizii strategice și capabilități militare reale de apărare

r Scris de redactor, roxana popa
Gabriel Oprea: Romania nu poate fi apărată cu promisiuni ! Prezența militară americană la Marea Neagră trebuie consolidată prin decizii strategice și capabilități militare reale de apărare
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UMPMV–PPMP: Susținem consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA și transmitem Președintelui României, CSAT și Guvernului șapte măsuri concrete pentru întărirea securității naționale, a intelligence-ului, a prevenirii amenințărilor și a descurajării militare la Marea Neagră, spun ei prin vocea Generalui (r) Gabriel Oprea, Președintele UMPMV și PPMP (fost UNPR)

Sursa: Stiri Pe Surse

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