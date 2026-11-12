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Politică

Gabriela Firea lansează Planul European pentru Sănătatea Femeilor. UE anunță investiții de 40 de milioane de euro din 2027

a Scris de andrei itu
Gabriela Firea lansează Planul European pentru Sănătatea Femeilor. UE anunță investiții de 40 de milioane de euro din 2027
Aosom
Europarlamentarul Gabriela Firea, membră a grupului S&D din Parlamentul European, a lansat la Bruxelles inițiativa unui Plan de acțiune european privind sănătatea femeilor, document prezentat în cadrul conferinței „Sănăt

Sursa: Dcnews

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