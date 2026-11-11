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Politică

Gadi Eisenkot îi cere lui Benjamin Netanyahu să fie responsabil în ceea ce privesc deciziile de securitate

a Scris de alexandra pricop
Gadi Eisenkot îi cere lui Benjamin Netanyahu să fie responsabil în ceea ce privesc deciziile de securitate
Aosom
Gadi Eisenkot i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să ''dea dovadă de responsabilitate'' cu privire la deciziile de securitate

Sursa: Stiri Pe Surse

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