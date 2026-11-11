 Sari la conținut
M
Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

George Simion, acuzații dure la adresa lui Nicușor Dan. Președintele, un „cameleon” care a dat „ordin” pentru blocarea protestului AUR

m Scris de maria nițu
George Simion, acuzații dure la adresa lui Nicușor Dan. Președintele, un „cameleon” care a dat „ordin” pentru blocarea protestului AUR
Aosom
Liderul AUR, George Simion, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a intervenit direct în procesul de autorizare a protestului AUR de sâmbătă, susținând și că președintele ar fi dat ordin pentru blocarea manifestației.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech