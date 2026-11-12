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Politică

George Simion anunță un nou protest sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei. Replica lui Ciucu: „Nu vrem scene ca în Paris”

c Scris de cornelia mazilu
George Simion anunță un nou protest sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei. Replica lui Ciucu: „Nu vrem scene ca în Paris”
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Liderul AUR, George Simion, a anunțat organizarea unui protest sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 10:00, în fața Primăriei Capitalei, acuzându-l pe primarul general Ciprian Ciucu că îngrădește libertatea adunărilor publice.

Sursa: Adevarul

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