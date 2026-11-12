 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

George Simion anunță un protest AUR în fața Primăriei Capitalei

c Scris de cosmin pirv
George Simion anunță un protest AUR în fața Primăriei Capitalei
Aosom
Liderul AUR, George Simion, a anunțat organizarea unui protest sâmbătă, de la ora 10.00, în fața Primăriei București, în contextul unei dispute privind libertatea adunărilor publice. Simion susține că aproximativ 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa dacă dreptul la liberă exprimare este respectat în România.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →