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Politică

George Simion despre buna colaborare cu PSD: „Noi înclinăm balanța în Parlamentul României”

l Scris de liviu cojan
George Simion despre buna colaborare cu PSD: „Noi înclinăm balanța în Parlamentul României”
Aosom
George Simion a spus miercuri seara, la Digi24, că AUR va colabora în Parlament și cu PSD și cu PNL și USR, în contextul în care partidul a votat alături de social-democrați mai multe proiecte legislative și s-a înțeles cu PSD la împărțirea unor funcții în parlament și în instituții publice.

Sursa: Digi24

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