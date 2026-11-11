George Simion îi ia apărarea lui Alice Weidel în declarațiile despre românii din Germania: Nu consider că ne-a jignit

Președintele AUR, George Simion, a reacționat miercuri seara, la Digi24, la declarațiile făcute recent de copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care a spus că „migranți din România ne jefuiesc sistemul social”. Liderul AUR susține că declarațiile acesteia se referă la o situație particulară din Magdeburg și afirmă că românii care muncesc cinstit în Germania sunt, la rândul lor, nemulțumiți de persoanele care profită de ajutoarele sociale.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗