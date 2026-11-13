George Simion îl acuză de minciună pe Ciprian Ciucu înaintea manifestației pentru Călin Georgescu: „Au fost mai multe cereri depuse”

George Simion l-a acuzat vineri pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că ar fi făcut declarații false în legătură cu solicitările pentru organizarea manifestației de susținere a lui Călin Georgescu, programată sâmbătă. Într-o conferință de presă, liderul AUR a susținut că au fost depuse mai multe cereri, toate respinse, și a criticat autoritățile pentru modul în care au gestionat organizarea protestului. El a anunțat că va participa la manifestație și că este dispus să colaboreze cu instituțiile responsabile de ordinea publică.

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