 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

George Simion îl acuză de minciună pe Ciprian Ciucu înaintea manifestației pentru Călin Georgescu: „Au fost mai multe cereri depuse”

m Scris de maria isopescu
George Simion îl acuză de minciună pe Ciprian Ciucu înaintea manifestației pentru Călin Georgescu: „Au fost mai multe cereri depuse”
Aosom
George Simion l-a acuzat vineri pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că ar fi făcut declarații false în legătură cu solicitările pentru organizarea manifestației de susținere a lui Călin Georgescu, programată sâmbătă. Într-o conferință de presă, liderul AUR a susținut că au fost depuse mai multe cereri, toate respinse, și a criticat autoritățile pentru modul în care au gestionat organizarea protestului. El a anunțat că va participa la manifestație și că este dispus să colaboreze cu instituțiile responsabile de ordinea publică.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →