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Politică

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că s-a implicat în demiterea lui Ilie Bolojan: "Nicușor Dan minte. Împăratul este gol"

l Scris de lucian mironescu
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că s-a implicat în demiterea lui Ilie Bolojan: "Nicușor Dan minte. Împăratul este gol"
Aosom
George Simion îl acuza pe Nicușor Dan ca s-a implicat direct în lupta politica, inclusiv în demiterea lui Ilie Bolojan. Afirmațiile vin după ce președintele României a lansat mai multe atacuri la adresa AUR în conferință de presa de acum doua zile.

Sursa: Adevarul

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