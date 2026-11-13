 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

George Simion, înaintea protestului de sâmbătă din București: Mă voi alătura manifestanților. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere

r Scris de remus vlad, redactor
George Simion, înaintea protestului de sâmbătă din București: Mă voi alătura manifestanților. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere
Aosom
Liderul AUR, George Simion, a vorbit, vineri, despre protestul pro-Georgescu, care va avea loc, sâmbătă, în București.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →