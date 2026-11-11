 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Am obținut, în premieră, includerea situației căminelor studențești între prioritățile europene. Un proiect-pilot de 2,5 milioane de euro deschide drumul către soluții concrete pentru milioane de tineri!”

m Scris de mihai cistelican
Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Am obținut, în premieră, includerea situației căminelor studențești între prioritățile europene. Un proiect-pilot de 2,5 milioane de euro deschide drumul către soluții concrete pentru milioane de tineri!”
Aosom
Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu a obținut sprijinul Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene pentru un proiect-pilot în valoare de 2,5 milioane de euro

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech