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Politică

Germania interzice dronele și mașinile chinezești în bazele militare. De ce sunt considerate risc de securitate în tot mai multe țări

m Scris de maria isopescu
Germania interzice dronele și mașinile chinezești în bazele militare. De ce sunt considerate risc de securitate în tot mai multe țări
Aosom
Germania interzice dronele comerciale fabricate în China în bazele militare și în poligoanele de antrenament, pe fondul temerilor că acestea ar putea fi folosite pentru spionaj, relatează Der Spiegel. Decizia vine în contextul în care tot mai multe state occidentale impun restricții asupra tehnologiei chinezești, invocând riscul ca informații sensibile să ajungă la Beijing.

Sursa: Digi24

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