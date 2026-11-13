Curtea Federală Fiscală a Germaniei a decis că cetățenii UE care nu lucrează pot primi Kindergeld dacă au asigurare de sănătate și mijloace suficiente, iar la calcul contează și indemnizația parentală sau pensia de întreținere. The post Germania: și cetățenii UE care nu lucrează pot primi alocația pentru copii, decide Curtea Federală Fiscală. Presa conservatoare germană vorbește despre un acces „mai ușor” la Kindergeld appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗