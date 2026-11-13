Gheorghe Piperea, la Forumul Europa: Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat vineri seara, pentru MEDIAFAX, la Forumul Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, desfășurat la Palatul Parlamentului, că Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii și că tratatele europene ar trebui rescrise integral, pentru a reveni la principiile pe care s-a bazat construcția europeană.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗