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Politică

Gheorghe Piperea, la Forumul Europa: Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii

o Scris de oana zvobodă
Gheorghe Piperea, la Forumul Europa: Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii
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Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat vineri seara, pentru MEDIAFAX, la Forumul Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, desfășurat la Palatul Parlamentului, că Uniunea Europeană trebuie reformată din temelii și că tratatele europene ar trebui rescrise integral, pentru a reveni la principiile pe care s-a bazat construcția europeană.

Sursa: Mediafax Ro

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