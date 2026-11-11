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Politică

Grevă generală în Spania: ciocniri între protestatari și forțele de ordine la Barcelona

b Scris de bogdan enache
Grevă generală în Spania: ciocniri între protestatari și forțele de ordine la Barcelona
Aosom
Ciocniri între grupuri de protestatari și forțele de ordine au izbunit la Barcelona, după ce zeci de mii de oameni au participat la prima grevă generală din Spania din ultimii 14 ani, convocată de principalele sindicate ale țării pe tema locuințelor și a costului ridicat al vieții, relatează BBC News.

Sursa: Digi24

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