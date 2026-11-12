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Politică

Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat: „I-am cerut lui Neacșu să fie fără milă”

a Scris de ana petrescu
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat: „I-am cerut lui Neacșu să fie fără milă”
Aosom
Sorin Grindeanu a declarat că peste o sută de entități ale statului vor dispărea în urma reformei instituțiilor și companiilor de stat. Liderul PSD i-a cerut vicepremierului Marian Neacșu, ministru de Interne, să fie fără milă în procesul de reorganizare.

Sursa: Digi24

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