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Politică

Grindeanu anunță schimbări majore odată cu reorganizarea României propusă de PSD: Este cea mai grea reformă. Doi președinți de CJ deja vor să-și unească județele

t Scris de tiberiu vasile
Grindeanu anunță schimbări majore odată cu reorganizarea României propusă de PSD: Este cea mai grea reformă. Doi președinți de CJ deja vor să-și unească județele
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Sorin Grindeanu a prezentat planurile PSD pentru reorganizarea administrației.

Sursa: Dcnews

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