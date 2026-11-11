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Politică

Grindeanu, după scandalurile declanșate de botezul de la Timișoara: „Imaginea transmisă de noi este că suntem rupţi de realitate”

s Scris de sebastian eduard
Grindeanu, după scandalurile declanșate de botezul de la Timișoara: „Imaginea transmisă de noi este că suntem rupţi de realitate”
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că a fost afectat după discuţiile despre ţinute luxoase de la botezul la Timişoara la care a fost naş. El a precizat că nu este un om bogat, dar nici sărac i îşi permite, naş fiind, să poarte un costum cu papion. Ţinutele extravagante ale unor participanţi, crede, Grideanu, au dat impresia că social-democraţii ar fi rupţi de realitate.

Sursa: Digi24

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