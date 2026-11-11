Grindeanu: Eu cred că o să avem nişte surprize extrem de neplăcute despre modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că România ar putea avea parte de „surprize extrem de neplăcute” în ceea ce privește modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR. El susține că aproximativ jumătate din cele 6,4 miliarde de euro pe care România le-ar mai avea de încasat prin acest program ar putea fi în pericol și a cerut din nou prezentarea transparentă a situației financiare a țării.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗