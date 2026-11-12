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Politică

Grindeanu face o scamatorie. Ce se ascunde în spatele susținerii unei reforme pe care PSD o blochează de 15 ani? (SpotMedia)

m Scris de magda prelipceanu
Grindeanu face o scamatorie. Ce se ascunde în spatele susținerii unei reforme pe care PSD o blochează de 15 ani? (SpotMedia)
Aosom
Analiză: Nicușor Dan curtează electoratul AUR? (DW) - Groapa financiară în care a intrat Simion. „Am datorii de 12 milioane de lei către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV” (Snoop) - De ce taxele pe muncă ni se par mari, iar statul rămâne în continuare subfinanțat. Fenomenul care năruie eforturile fiscale ale României (Cotidianul)

Sursa: Rfi

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