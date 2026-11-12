 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Groapa financiară în care a intrat George Simion. Președintele AUR, dator pe persoană fizică după alegerile prezidențiale | Snoop.ro

s Scris de stefan lupu
Groapa financiară în care a intrat George Simion. Președintele AUR, dator pe persoană fizică după alegerile prezidențiale | Snoop.ro
Aosom
George Simion a acumulat datorii pe persoană fizică de 12,5 milioane de lei în urma campaniei prezidențiale din anul 2025, conform unei investigații Snoop.ro. Aceasta este cea mai mare datorie înregistrată pe numele unui candidat la președinție din România în ultimii 36 de ani. Suma provine din împrumuturi acordate de persoane fizice și oameni de afaceri, bani pe care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat să îi ramburseze din cauza unor nereguli la contractele de promovare cu postul Realitatea Plus. The post Groapa financiară în care a intrat George Simion. Președintele AUR, dator pe persoană fizică după alegerile prezidențiale | Snoop.ro appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →