George Simion a acumulat datorii pe persoană fizică de 12,5 milioane de lei în urma campaniei prezidențiale din anul 2025, conform unei investigații Snoop.ro. Aceasta este cea mai mare datorie înregistrată pe numele unui candidat la președinție din România în ultimii 36 de ani. Suma provine din împrumuturi acordate de persoane fizice și oameni de afaceri, bani pe care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat să îi ramburseze din cauza unor nereguli la contractele de promovare cu postul Realitatea Plus. The post Groapa financiară în care a intrat George Simion. Președintele AUR, dator pe persoană fizică după alegerile prezidențiale | Snoop.ro appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗