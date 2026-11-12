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Grupare neonazistă din Spania, legături cu grupul ultra Honor et Patria: antrenată în Ucraina cu Brigada Azov, plănuia o revoltă armată acasă

r Scris de redacția mediafax
Grupare neonazistă din Spania, legături cu grupul ultra Honor et Patria: antrenată în Ucraina cu Brigada Azov, plănuia o revoltă armată acasă
Aosom
Núcleo Nacional, cea mai mare organizație neonazistă din Spania, avea contact direct cu Honor et Patria.

Sursa: Mediafax Ro

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