Gustav Adolf avea doar 16 ani când, în această zi, a fost încoronat rege al Suediei, moștenind tronul – și nenumărate probleme – de la groaznicul său tată, regele Carol al IX-lea. Carol uzurpase tronul nepotului său, devenind un tiran pentru supușii săi, irascibil, obscen și vicios. Mai rău, până la moartea sa, implicase Suedia […] The post Gustav Adolf preia tronul Suediei (1611) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗