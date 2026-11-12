 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Gustav Adolf preia tronul Suediei (1611)

s Scris de suceava news online
Gustav Adolf preia tronul Suediei (1611)
Aosom
Gustav Adolf avea doar 16 ani când, în această zi, a fost încoronat rege al Suediei, moștenind tronul – și nenumărate probleme – de la groaznicul său tată, regele Carol al IX-lea. Carol uzurpase tronul nepotului său, devenind un tiran pentru supușii săi, irascibil, obscen și vicios. Mai rău, până la moartea sa, implicase Suedia […] The post Gustav Adolf preia tronul Suediei (1611) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →