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Politică

Guvernul a pus în transparență decizională Strategia Națională pentru combaterea extremismului. Profesorii, psihologii și paznicii din școli vor fi instruiți să recunoască semnele radicalizării

d Scris de departamentul social
Guvernul a pus în transparență decizională Strategia Națională pentru combaterea extremismului. Profesorii, psihologii și paznicii din școli vor fi instruiți să recunoască semnele radicalizării
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Guvernul României a lansat joi dimineața, în consultare publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea extremismului violent care stabilește măsuri pentru a contracara radicalizarea în școli, pe fondul valului de violențe.

Sursa: Mediafax Ro

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