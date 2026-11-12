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Politică

Guvernul analizează extinderea reformei administrative. Ce urmează după definitivarea comasării a sute de comune

f Scris de florentina grigore
Guvernul analizează extinderea reformei administrative. Ce urmează după definitivarea comasării a sute de comune
Aosom
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a confirmat că, pe lângă comasarea voluntară a comunelor, este analizată și o a doua etapă a reformei, care ar putea presupune o reorganizare administrativă mai amplă, la nivel județean.

Sursa: Adevarul

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