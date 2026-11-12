Guvernul a luat o decizie care ar putea schimba viitorul a 2.200 de angajați ai companiei Liberty Galați. Extinderea perioadei de plată a salariilor restante din Fondul de garantare pentru o durată de 12 luni consecutive reprezintă o măsură semnificativă, adoptată în urma unor negocieri intense și a unei analize atente a situației economice a […] The post Guvernul extinde sprijinul la un an pentru plata salariilor angajaților de la Liberty Galați first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗